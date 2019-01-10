Для чего это нужно?
Разве это не естественное желание, чтобы елки, которые росли 10-15 лет, не отправлялись на полигон после праздников, а были еще как-то полезно использованы? Ведь 90% нашей мусорной корзины можно вторично использовать или отправлять в переработку, а не на полигон, и елки — это всего лишь один из примеров, как можно обращаться с тем, что привыкли считать мусором.
Что можно делать с елками в Барнауле?
В нашем городе есть несколько вариантов, как можно использовать елки после праздников:
- Конюшни. Еловая хвоя – хорошая витаминная подкормка для лошадей в зимний период. На данный момент достигнута договоренность с двумя конюшнями, кто готов принять елки, — КСК "КАРИНА" и КСК санатория "Обь".
- На детские поделки. Например, "Барнаульская городская станция юных техников" обучает детей изготавливать различные поделки из дерева (подставки под горячее и др.) и готова принять елки.
- Щепа. Есть производители, готовые переработать елки в щепу.
Как помочь в проведении акции?
- Можно договориться со своим ТСЖ/УК и организовать место хранения елок во дворе, а затем привезти/принести их на точки сбора.
- Можно прихватить не только свою елку, но и елку соседа, друга, родителей.
- Можно пригласить УК и ТСЖ присоединиться к акции.
- Можно организовать на территории дворов место для сбора, куда люди могут приносить елки помимо дня сбора, 13 января 2019 г. С вывозом организаторы акции постараются помочь, а возможно, появятся жители, которые будут готовы доставить елки до точек приема.
- Можно пригласить елочные базары сдать елки, оставшиеся непроданными.
- Также приветствуется помощь от людей с личными автомобилями, готовых принять участие в перевозке елок.
Куда можно сдать елки?
ТОЧКИ СБОРА 13 января 2019 года
С 11:00 до 13:00
- "Зеленый сквер", площадь Октября
- ТРЦ "Гулливер Парк", пр. Красноармейский, 51 а
- ТРЦ "Юность", ул. Тимуровская, 17
С 11:00 до 13:00
- ул. Балтийская, 53
- ЖК "Времена года", пр. Энергетиков, 2 (пересечение улиц Взлетной и С. Ускова )
С 12:00 до 14:00
- Площадь Народная
- ТРЦ "ОГНИ"
Также 13 января 2019 г. возможно в течение ВСЕГО ДНЯ привезти елки самостоятельно в конно- спортивный клуб санатория "ОБЬ" по адресу: г. Барнаул, Змеиногорский тракт, 77, а с 18 по 20 января 2019 г. елки можно будет принести в Барнаульский зоопарк.
С логистикой организаторам акции готовы помочь отдел по охране окружающей среды г. Барнаула и компания "Алтайлес", предоставляющие машины для вывоза.
Денис Шубин, директор по связям с государственными органами и общественностью ЛХК "Алтайлес":
"Каждый год в середине января мы наблюдаем одну и ту же картину, когда во дворах скапливаются сотни выброшенных елок. К сожалению, не все знают, что и после праздника это новогоднее дерево может найти применение. В Европе уже давно научились извлекать пользу из "отживших" деревьев. Чаще всего их используют в качестве топлива. Приятно, что и к нам приходит экологическое понимание этой проблемы. Ведь на самом деле этот вопрос касается каждого. Холдинг "Алтайлес" как ведущий представитель лесной отрасли Алтайского края, безусловно, рад поучаствовать в этой акции. С момента основания компания взяла курс на глубокую переработку древесины. Все наши предприятия четко придерживаются одной позиции: все древесные отходы должны эффективно утилизироваться на благие цели. Поэтому мы с удовольствием поддержали эту общественную инициативу и готовы оказать волонтерам необходимую помощь".
Акция проходит при информационной поддержке сообщества "Барнаул 22" и телеканала "Катунь 24".
Обо всех изменениях в расписании, появлении новых точек сбора, просьба узнавать по тел.: 8 960 491 44 85 (контактное лицо — Тертишникова Екатерина).
Координатор акции — "Елки, палки, пять бизонов" в г.Барнаул
Организатор акции – МОО "Мусора.Больше.Нет" в Алтайском крае
СПРАВКА. В январе 2018 г. уже прошла первая подобная акция, где было организовано 3 точки сбора. В ходе акции было собрано более 420 елок, которые были отправлены в конюшни на подкормку лошадям.
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