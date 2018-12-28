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В Раде назвали "фатальную ошибку" Порошенко

, ИА "Амител"

Фото: ukraina.ru

Депутат Верховной рады Украины, лидер партии "Христианские социалисты" Михаил Добкин в эфире ток-шоу "События дня с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "НАШ" рассказал, какую "фатальную ошибку" совершил Петр Порошенко.

По его словам, нынешний украинский лидер смог стать президентом лишь для "маргинальной части" населения. По этой причине у Порошенко нет шансов остаться у власти после выборов, которые пройдут в марте, уверен нардеп.

"Он избрался на территории всей Украины. Не важно, какие он лозунги для этого использовал, но его избрали везде. <…> Он мог делать ошибки, не переживая, что они будут фатальны. Он сделал одну ошибку, но такую фатальную для себя, которая привела к тем результатам, которые он сегодня имеет. Избравшись на всей территории Украины, он так и не стал президентом для всех украинцев. Он стал президентом только лишь для той части населения, которая была для него главенствующей".

Михаил Добкин

Так, со временем базовая часть электората Порошенко начала сокращаться из-за невыполненных обещаний, снижения уровня жизни, повышения тарифов и "промахов" во внешней политике, считает Добкин.

"В итоге он остался с маргинальной частью общества. Той частью населения, которую можно завести, просто сказав "Россия". От одного этого слова их начинает дергать, и они готовы бежать за кем угодно, кто просто будет против России. Он скатился в маргинальную нишу", — заключил депутат.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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