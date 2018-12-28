Фото: kinopoisk.ru
Актер Маколей Калкин, известный по главной роли в первых двух частях культовой семейной комедии "Один дома" решил сменить свое имя. Об этом пишет "Российская газета".
Уточняется, что речь идет о втором имени 38-летнего Калкина — Карсон. Он считает его "слишком ирландским". Для выбора нового имени актер запустил голосование в Twitter-аккаунте.
Всего было предложено пять вариантов замены имени: Маколей Калкин, Шарк Уик, Киран (первое имя младшего брата Маколея), ЗеМакРибИзБэк (TheMcRibIsBack), Паблисити Стант.
С большим отрывом выиграл первый вариант. Калкин пообещал зафиксировать это в своем паспорте.
Таким образом, вскоре Маколей Карсон Калкин превратится в Маколея Маколея Калкина Калкина.
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