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Расследование по делу о нападении на сотрудника Росгвардии в магазине "Ярче" завершено в Новосибирске. Обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы, пишет "НДН.Инфо".
Сам инцидент приозошел 9 ноября 2018 года. По данным следствия, 42-летний мужчина зашел в магазин сети "Ярче" в Центральном районе города. Он взял на прилавке спиртное и начал пить прямо в магазине, отказавшись платить за товар.
Продавец вызвала сотрудников Росгвардии. Когда они приехали на место, мужчина открутил ручку костыля с вмонтированным в нее металлическим клинком и ударил им в груд росгвардейца. Последний был в бронежилете и не получил телесных повреждений.
Нападавшему обвинили в посягательстве на жизнь правоохранителя. Расследование по делу завершено. Вскоре его передадут в суд. Обвиняемому грозит от 12 до 20 лет тюрьмы.
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