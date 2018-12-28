Фото: youtube.com
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко избежал ответственности за убийство спящего в берлоге медведя во время охоты, хотя подобные действия запрещены законом, передают "Вести.Ru"
В его окружении заявили, что события, снятые на видео и опубликованные в YouTube еще в сентябре, происходили осенью. У Левченко была лицензия, а застреленный им почти в упор зверь был шатуном, на которого жаловались жители округи.
"Я этих сюжетов не видел ни разу и не буду смотреть, потому что знаю, что все было законно. Это было дважды проверено Следственным комитетом и было признано законным, а все остальные домыслы я уже комментировать не буду", — цитирует издание самого Левченко.
Пользователей российских соцсетей возмутило поведение губернатора и его безнаказанность.
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