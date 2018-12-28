Фото: youtube.com
Глава Иркутской области Сергей Левченко избежал ответственности за убийство спящего в берлоге медведя в ходе охоты, однако подобные действия запрещены законом. Об этом пишут "Вести.Ru"
В окружении губернатора заявили, что события, которые были сняты на видео и размещены на видеохостинге YouTube еще в сентябре, произошли осенью. У Левченко была лицензия, а застреленный им медведь был шатуном, на которого жаловались местные жители.
"Я этих сюжетов не видел ни разу и не буду смотреть, потому что знаю, что все было законно. Это было дважды проверено следователями и было признано законным, а все остальные домыслы я уже комментировать не буду", — приводит издание слова иркутского губернатора.
В сети пользователи сети возмутились поведением главы региона, а также то, что он не понес наказания. Под роликом размещено больше сотни гневных комментариев.
Канал добавляет, что добыча медведя на берлоге уже семь лет под запретом в РФ. Жертвами охоты данного вида каждый год становились тысячи особей бурого медведя.
Комментарии