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Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель призвали обеспечить проход всем судам в Керченском проливе и освободить арестованных украинских моряков, говорится в совместном заявлении лидеров двух стран.
"Они (моряки — Прим. ред) должны иметь возможность провести праздники со своими семьями", — говорится в докумнте, распространенном пресс-службой Елисейского дворца.
Кроме того, Макрон и Меркель выразили глубокую обеспокоенность ситуацией с правами человека в Крыму и "использованием Россией военной силы в Керченском проливе, а также чрезмерные проверками в Азовском море".
Больше месяца назад три корабля ВМС Украины нарушили российскую границу, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря и двинулись к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали и не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны, трое из них были ранены, они были госпитализированы и получили медпомощь, их жизни ничто не угрожает.
Как заявлял Путин, инцидент в Керченском проливе был провокацией, а среди членов экипажа были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. При этом Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков обращал внимание, что моряки не считаются военнопленными, они фигуранты уголовного дела.
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