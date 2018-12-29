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112-летний ветеран Второй мировой войны Ричард Овертон умер в Соединенных Штатах в четверг, 28 декабря. Мужчина считался одним из самых старых жителей США, пишет ТАСС, ссылаясь на канал CNN.
Он отметил, что ранее ветерана доставили в больницу с воспалением легких.
Овертон родился 11 мая 1906 года в штате Техас. В годы войны он был в Перл-Харборе во время налета японской авиации. В 2013 году бывший тогда президентом Барак Обама пригласил Овертона в Белый дом по случаю Дня ветеранов.
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