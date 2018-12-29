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СК закрыл первое дело после смягчения 282-й статьи "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства". Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Telegram-канал главы правозащитной организации "Агора" Павла Чикова.
Он уточнил, что речь идет о деле против 46-летнего менеджера из Твери Сергея Соколова.
По данным защиты, поводом для обвинения стали "репосты картинок и текстов на личной странице в социальной сети "ВКонтакте". Так, мужчину подозревали в возбуждении ненависти и вражды "по признакам национальности и принадлежности к какой-либо социальной группе". Постановление о закрытии дела мужчине вручат после Нового года.
Следствие не дало комментариев агентству.
В четверг, 27 декабря, Владимир Путин подписал закон о смягчении 282-й статьи УК РФ, по которой возбуждают дела за экстремизм. Кроме УК, их должны внести в КоАП.
Поправки предполагают, что против людей, впервые преступивших закон, уголовные дела возбуждать не будут. Если их действие при этом не должно представлять "серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства".
Уголовная ответственность будет наступать лишь при совершении нарушения дважды в год. Сейчас уголовное дело можно возбудить против гражданина, ни разу не привлекавшегося к ответственности за разжигание вражды в административном порядке.
В пояснительной записке говорилось, что не во всех случаях привлечение к уголовной ответственности "является обоснованным".
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