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Мединский вручил Дюжеву и Мерзликину звания народных артистов

, ИА "Амител"
Церемония прошла в пятницу в атриуме Большого театра

Фото: webalta.ru

Глава Минкультуры РФ Владимир Мединский вручил награды деятелям культуры и искусства, в том числе, актрисе Юлии Пересильд, актерам Дмитрию Дюжеву и Андрею Мерзликину, а также музыканту Виктору Зинчуку. Об этом пишет РИА Новости.

Торжественная церемония награждения прошла в пятницу в атриуме Большого театра в Москве.

"Позвольте поблагодарить каждого из вас. Следующий год станет не менее продуктивным, чем текущий и предыдущие года. Хочу поздравить вас с этими наградами и пожелать здоровья, счастья, добра, успехов в профессии", — заявил министр на награждении.

Мединский вручил Орденом Дружбы директора Государственной публичной исторической библиотеки РФ Михаила Афанасьева, артиста МХТ имени Чехова Александра Семчева и музыканта Виктора Зинчука.

Отмечается, что медаль "За заслуги перед Отечеством" I степени получили главный дирижер — музруководитель Большого театра Туган Сохиев, режиссер Валерий Тодоровский, актер Николай Фоменко, концертный директор группы "Земляне" Анатолий Шендеров. Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени наградили директора Музея истории литературы имени Даля Дмитрия Бака.

Актеры Виктор Добронравов, Дмитрий Дюжев, Андрей Мерзликин, Дарья Мороз, Юлия Пересильд, Светлана Ходченкова, артистка балета Анна Никулина и пианистка Екатерина Мечетина стали "Заслуженными артистами Российской Федерации".

Нагрудные знаки министерства культуры "За вклад в российскую культуру" достались артисту театра и кино Всеволоду Шиловскому, артисту театра "Школа современной пьесы" Евгению Гришковцу, президенту Российской академии художеств Зурабу Церетели.

Кроме этого, в рамках церемонии вручили почетные звания "Заслуженный работник культуры РФ", "Заслуженный деятель искусств РФ", а также почетные грамоты главы государства.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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