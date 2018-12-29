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ГУ по расследованию особо важных дел СКР завершило предварительное следствие по двум эпизодам хищения бюджетных средств, выделенных на покупку, строительство и реконструкцию зданий и объектов инфраструктуры в Дагестане. Об этом пишет "Коммерсант".
В частности, завершено расследование дела в отношении бывшего врио премьера республики Абдусамада Гамидова и бывшего вице-премьера Раюдина Юсуфова, обвиняемых в растрате более 40 миллионов рублей, которые были выделены из бюджета Дагестана на реконструкцию здания изолятора временного содержания (ИВС) для иностранцев и лиц без гражданства в Махачкале.
Другой эпизод касается бывшего вице-премьера Дагестана Шамиля Исаева, которого обвиняют в растрате более 80 миллионов бюджетных рублей, которыйе были выделены на создание инженерной инфраструктуры туристической базы "Орлиное гнездо" в Гунибском районе.
Сейчас обвиняемые с защитниками начали знакомиться с материалами уголовного дела. "Расследование по иным эпизодам преступной деятельности Гамидова и других лиц продолжается",— цитирует издание слова Официального представителя СКР Светланы Петренко.
Текущий год прошел в Дагестане под знаком декриминализации республики, добавляет издание.
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