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В центре столицы РФ напали на рэпера Давида Нуриева, известного как Птаха. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на канал РЕН ТВ и пиар-менеджера артиста Марину Евстифееву.
Ответственность за нападение взял на себя другой рэп-исполнитель Obe 1 Kanobe (Никита Канобович). Представитель Птахи заявила, что на исполнителя набросились трое с битой. Сам нападавший утверждает обратное.
"Бил я его один, если что", — написал Obe 1 Kanobe в своем Twitter-аккаунте.
Представительница Птахи сообщила агентству, что ему не была нужна помощь медиков после нападения, с ним все в порядке.
"Он будет разбираться, что это за люди, но не прибегая к помощи внутренних органов, без полиции и прочее", — отметила Евстифеева.
Агентство пишет, что потасовка — это не первый конфликт рэперов. Они уже выясняли публично отношения в 2014 году: тогда победил Птаха. Комментируя инцидент, Obe 1 Kanobe отметил, что давно звал оппонента "на честный бой".
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