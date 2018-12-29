Фото: twitter.com
Корпорация Apple подала заявку в патентное ведомство Соединенных Штатов, в которой описан ряд вариантов гнущихся смартфонов. Эскизы из заявки размещены порталом 91mobiles, пишет ИА Regnum.
Издание добавляет, что показанное на изображениях устройство может гнуться как в одну, так и в другую сторону. Это отличает его от вариантов, показанных ранее компаниями Samsung и Huawei.
Ранее издание отметило, что компания Asus запатентовала смартфон с выдвижной камерой. Пользователи считает, что производитель может показать данную модель в феврале следующего года на выставке Mobile World Congress 2019.
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