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Путин ограничил предельную сумму долга по потребительским кредитам

, ИА "Амител"
Общий размер процентов и неустоек будет ограничиваться поэтапно

Фото: warfiles.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон об ограничении предельной суммы долга по потребительским кредитам. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Общий размер процентов и неустоек по потребительскому займу, срок возврата по которому не превышает одного года, будет ограничиваться поэтапно.

Если кредит выдали после вступления закона в силу, максимальная сумма долга до июля 2019 года не может превышать сумму первоначального займа более чем в 2,5 раза, до января 2020 года — в два раза, а потом — в полтора раза.

Кроме того, процентная ставка по таким кредитам после вступления закона в силу не должна превышать 1,5% в день, с июля 2019-го — 1%.

Полная стоимость кредита на момент заключения договора с июля 2019 года не может превышать более чем на треть наименьшую из величин: 365% годовых или рассчитанное Центробанком среднерыночное значение полной стоимости кредита в годовых процентах.

Также закон запрещает начислять проценты по займам без обеспечения, заключенным на срок не более 15 дней и на сумму не более 10 000 рублей, по которым фиксированная сумма платежей достигнет 30 000 рублей.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

29.12.2018 08:55
- гость -

Фсё теперь заживём!

0  0
29.12.2018 09:06
Doka

Инфляция и анти-рост экономики заложенный самими же...

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29.12.2018 09:12
евгеша

, сам лично загоняет в долговую яму свой народ . при этом сам устанавливает такие рамки с неподъемными % для людей живущих на 15 тысяч в месяц .

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