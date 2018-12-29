Путин ограничил предельную сумму долга по потребительским кредитам

Президент России Владимир Путин подписал закон об ограничении предельной суммы долга по потребительским кредитам. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Общий размер процентов и неустоек по потребительскому займу, срок возврата по которому не превышает одного года, будет ограничиваться поэтапно.
Если кредит выдали после вступления закона в силу, максимальная сумма долга до июля 2019 года не может превышать сумму первоначального займа более чем в 2,5 раза, до января 2020 года — в два раза, а потом — в полтора раза.
Кроме того, процентная ставка по таким кредитам после вступления закона в силу не должна превышать 1,5% в день, с июля 2019-го — 1%.
Полная стоимость кредита на момент заключения договора с июля 2019 года не может превышать более чем на треть наименьшую из величин: 365% годовых или рассчитанное Центробанком среднерыночное значение полной стоимости кредита в годовых процентах.
Также закон запрещает начислять проценты по займам без обеспечения, заключенным на срок не более 15 дней и на сумму не более 10 000 рублей, по которым фиксированная сумма платежей достигнет 30 000 рублей.
Комментарии
Фсё теперь заживём!
Инфляция и анти-рост экономики заложенный самими же...
, сам лично загоняет в долговую яму свой народ . при этом сам устанавливает такие рамки с неподъемными % для людей живущих на 15 тысяч в месяц .