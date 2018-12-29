Снежная лавина накрыла 11 человек в Николаевском районе Хабаровского края, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на представителя МЧС России.
"Утром в субботу МЧС поступила информация, что на штольне открытого типа на горнодобывающем предприятии в поселке Многовершинный Николаевского района Хабаровского края после схода лавины под снегом оказались 11 человек", — заявил представитель ведомства.
По его словам, сначала под лавину попал один человек, позже сошла еще одна лавина и накрыла 10 человек, которые пытались его спасти.
В настоящее время на месте происшествия ведутся спасательные работы.
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