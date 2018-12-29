Найдены четыре человека, попавшие под лавину в Хабаровском крае

В Николаевском районе Хабаровского края обнаружили живыми четырех человек, которые ранее попали под лавину, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на представителя ГУ МЧС.
"Четверо человек нашли живыми", — заявил представитель ведомства.
Поиски остальных продолжаются.
Ранее сообщалось, что снежная лавина накрыла 11 человек в Николаевском районе Хабаровского края.
"Утром в субботу МЧС поступила информация, что на штольне открытого типа на горнодобывающем предприятии в поселке Многовершинный Николаевского района Хабаровского края после схода лавины под снегом оказались 11 человек", — заявил представитель ведомства.
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