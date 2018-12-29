Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных Сил РФ генерал-майор Евгений Бурдинский в интервью газете Вооруженных сил России "Красная звезда" заявил, что по итогам осеннего призыва на воинскую службу в российскую армию заступили 132,5 тысячи новобранцев.
"Осенью 2018 года для прохождения военной службы по призыву в Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы было призвано и направлено 132,5 тысячи человек", — сообщил Бурдинский.
"Около 15% призывников, направленных для прохождения военной службы в войска, имеют высшее образование. Как и ранее, таким призывникам предоставили возможность выбора: год службы по призыву или два года по контракту", — отметил генерал.
Он отметил, что количество уклонистов в этом году снизилось.
"Что касается граждан, не явившихся в военкоматы по повесткам, то их количество незначительно. Если осенью 2017 года таких было около 3 тысяч, то в настоящее время их около 1200", — добавил генерал.
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С Наступающим Новым Годом призывника,дорогие товарищи!