В начале 2019 года в России подорожают авиабилеты — цены вырастут минимум на 5-7% из-за увеличения стоимости авиакеросина и нестабильности рубля, пишут "Известия".
Как отмечается, за 11 месяцев 2018 года стоимость тонны авиакеросина ТС-1 выросла на 9,7% — до 53,97 тысячи рублей. При этом если стоимость будет увеличиваться и дальше, цена авиабилетов также будет расти. Это объясняется тем, что доля затрат на топливо у авиаперевозчиков составляет 25-40%.
Минтранс предлагал частично компенсировать авиакомпаниям этот рост, на что запрашивал 22,5 млрд рублей из бюджета, но вопрос пока не решен.
Ослабление рубля также сказывается на стоимости перелетов, поскольку вместе с этим вырастает стоимость владения иностранными самолетами.
Также расходы авиакомпаний увеличиваются и из-за роста платы за обслуживание в аэропортах.
По мнению экспертов, пока большинство авиакомпаний переходят от стратегии развития к стратегии выживания. В целом перевозчики закончат 2018 год с общим убытком по операционной деятельности в размере 37-39 млрд рублей.
Комментарии