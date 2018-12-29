Сибирская 91-летняя путешественница Елена Ерхова, более известная как "баба Лена", попала в больницу и сейчас находится в тяжелом состоянии, сообщает "URA.RU" со ссылкой на "7 канал".
Пенсионерка была госпитализирована в больницу еще на прошлой неделе. О ее переводе в онкоцентр стало известно в пятницу, 28 декабря.
Состояние пациентки врачи оценивают как тяжелое, точный диагноз медики в беседе с журналистами не уточнили.
Елена Ерхова обрела широкую известность из-за любви к путешествиям. Впервые она побывала за границей в 83 года. За восемь лет путешествий она побывала уже в 20 странах. Посетила Германию, Чехию, Польшу, Турцию, Вьетнам и другие страны. Была героем программ "Пусть говорят", "Модный приговор" и "Старше всех".
В сентябре этого года путешественница посетила Алтайский край. Она приезжала в Белокуриху, чтобы набраться сил и здоровья для будущих странствий по свету.
Комментарии
"..медики в беседе с журналистами не уточнили.." онкоцентр, 91 год!
Все и без уточнений понятно, жаль бабулю она реально молодец!
Здоровья и бодрости духа.