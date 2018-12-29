Жители Самарской области завалили снегом вход в администрацию

Жители поселка Новосемейкино Самарской области завалили вход в здание местной администрации снегом, сообщает телеканал "360".
Это стало "благодарностью" чиновникам за "качественную" уборку городских улиц.
"Вот вам благодарность жителей за качественную уборку снега", — написала в своем Twitter жительница поселка, прикрепив к посту фото кучи снега у входа в мэрию.
Как чиновники попали в здание, пока неизвестно.
Пользователи социальных сетей поддержали решение жителей поселка.
27.12.2018 г. Новосемейкино. Красноярский район. Самарская область. Благодарность жителей за качественную уборку снега pic.twitter.com/r7qpndREmj— анна владимирова (@av_narniy) 27 декабря 2018 г.
Комментарии
Всем штраф или сутки назначили? Жителям, конечно)))
Как чиновники попали в здание, пока неизвестно.
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Дворники уберут.
Очевидно, что т.н. жителей накажут, но убирать снег не станут - дело то доходное!
Сами Нас избирают, сами потом
и заваливают- не по Нашему это!