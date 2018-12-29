Песков раскрыл планы Путина на новогоднюю ночь

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия-1" рассказал, как Владимир Путин собирается провести 31 декабря и ночь на 1 января.
По словам Пескова, Путин будет проводить рабочие встречи почти до самого Нового года. Сам же праздник президент проведет с родными и близкими.
"До последних, собственно, минут года у него есть какие-то встречи рабочие, это неизбежно. А сам Новый год — в кругу родных и близких", — сказал Песков.
Он подчеркнул, что одной из важных встреч станут переговоры с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко.
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