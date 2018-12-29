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Самарский губернатор отреагировал на совет малоимущим завести огород

, ИА "Амител"
Глава региона пообещал уделить этому внимание и разобраться в ситуации

Фото: kommersant.ru

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал радиостанции "Говорит Москва" скандал вокруг регионального министра социально-демографической и семейной политики Марины Антимоновой, которая ранее посоветовала малоимущим "разводить огороды".

"Считаете, что государство должно всех содержать? А где отец ребенка? Есть программы переподготовки и занятости для мамочек в декретном и так далее. Чтобы детей плохими продуктами не кормить, наше поколение сады и огороды разводило. Если хочешь ребенка, всегда найдешь решение!" — заявила Антимонова.

"Тут важно посмотреть контекст обсуждения, потому что, к сожалению, часто бывает, что одна фраза выглядит неловко, когда она звучит сама по себе, а не в процессе какого-либо обсуждения", — заявил Азаров.

"Я обязательно уделю этому внимание, посмотрю эту ситуацию более внимательно", — добавил губернатор.

Также он подчеркнул, что примет "дополнительные меры", если потребуется.

Ранее Антимонова посоветовала семьям, которым приходится жить на пособие, завести огород. Позже она признала, что допустила "некорректное высказывание", и извинилась. Пользователи Сети не поверили в искренность извинений министра и высказались за отставку.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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