Самарский губернатор отреагировал на совет малоимущим завести огород

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал радиостанции "Говорит Москва" скандал вокруг регионального министра социально-демографической и семейной политики Марины Антимоновой, которая ранее посоветовала малоимущим "разводить огороды".
"Считаете, что государство должно всех содержать? А где отец ребенка? Есть программы переподготовки и занятости для мамочек в декретном и так далее. Чтобы детей плохими продуктами не кормить, наше поколение сады и огороды разводило. Если хочешь ребенка, всегда найдешь решение!" — заявила Антимонова.
"Тут важно посмотреть контекст обсуждения, потому что, к сожалению, часто бывает, что одна фраза выглядит неловко, когда она звучит сама по себе, а не в процессе какого-либо обсуждения", — заявил Азаров.
"Я обязательно уделю этому внимание, посмотрю эту ситуацию более внимательно", — добавил губернатор.
Также он подчеркнул, что примет "дополнительные меры", если потребуется.
Ранее Антимонова посоветовала семьям, которым приходится жить на пособие, завести огород. Позже она признала, что допустила "некорректное высказывание", и извинилась. Пользователи Сети не поверили в искренность извинений министра и высказались за отставку.
Комментарии
Всё правильно она сказала. Пособия нехилые, не менее МРОТ. Томенко вроде сказал что в АК до 26 тыс будет. И чего этот комитет бедноты бунт устроил? Привыкли жить за чужой счёт, в том числе и за счёт ребёнка. Пусть хоть на огороде работают, если есть возможность. И мы работали и работаем. Дорого только стало, особенно если всей семьёй ехать. Но ... Такая продукция намного дороже. Вырвут из контекста и пошли орать.
Я и вижу - прямо с лопаты коммент в интернет пишешь.
Прямое попрание основного закона страны Конституции, по которой все блага страны должны распределяться равномерно! Но сечинымиллеры получают миллионы в день (!!!), а на детей в таком случае у правящей братвы не хватает.
Им эта министр даёт возможность столько получать! Или баре дерутся, а у холопов ребра трещат?!
29.12.2018 12:49
- гость -
Вы вспомните кто у нас гарант Конституции?! Вот он и дает, но про детей как бы забывает...