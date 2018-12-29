Считанные дни остаются до сказочного праздника — Нового года. У всех нас остались самые счастливые детские воспоминания об этом празднике. Amic.ru уже публиковал детские новогодние фотографии редакции. Теперь мы покажем вам детские новогодние фотографии народных избранников — депутатов Алтайского краевого Законодательного Собрания и Барнаульской городской Думы.
Депутат АКЗС ("Единая Россия") Николай Якушев на Новый год в трехлетнем возрасте нарядился зайчиком.
"Здесь будущему депутату три года. И, как все маленькие дети, с волнением ждал волшебного праздника и Дедушку Мороза", — вспоминает Николай Якушев.
Депутат АКЗС ("Единая Россия") Наталья Цепенко с теплотой вспоминает свой детский Новый год и то, как она с нетерпением ждала момента, когда ей разрешат использовать хлопушку.
"Новый год в далеком 1978-м... Профсоюзная елка на предприятии у мамы. Глаза искрятся радостью и восторгом от того, что у меня "почти королевская" корона, как в сказке любимой "Снежная королева", и еще один главный атрибут костюма — звездочка с лучиками. После рассказа стихотворения Деду Морозу получила в подарок хлопушку, которую держу в руках и с замиранием сердца жду разрешения, чтобы привести ее в действие. Из маленьких радостей сложилось мое большое счастье в этот Новый год!" — рассказывает о празднике в своем детстве Наталья Цепенко.
А вот депутат АКЗС ("Единая Россия") Дмитрий Аганов вспоминает о том, как приятно было получать в подарок принадлежности для плавания.
"Получать подарки на Новый год было, к сожалению, большой редкостью, но очень радовался получить в подарок спортивную экипировку, а точнее, спортивные аксессуары для плавания", — говорит Аганов.
Депутат АКЗС ("Единая Россия") Альберт Лунев на один из своих детских утренников нарядился медведем.
"Эта фотография сделана в детском саду, мне было 5 лет. Я был Медведем", — говорит Лунев.
Будущая коммунистка, депутат АКЗС (КПРФ) Вероника Лапина (на фотографии слева) на фотографии обижена на то, что ей не разрешали открыть конфету. Здесь Веронике 4 года.
"Помню, как делали фото: мне не разрешили открыть конфету ради фото. Поэтому у меня такой обиженный вид", — смеется коммунистка.
Депутат Барнаульской гордумы ("Единая Россия") Вячеслав Перерядов прислал нам несколько новогодних детских фотографий с разных утренников. На одной депутат эмоционально радуется происходящему, а на второй маленький Слава рассказывает стишок Деду Морозу.
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