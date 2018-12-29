Фото: 22.mchs.gov.ru
Серьезный пожар произошел в ночь на субботу, 29 декабря, в барнаульском садоводстве им. Мичурина, сообщили порталу Amic.ru в ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Данные о возгорании в доме и надворных постройках поступили в 03:39. Ликвидировать пожар удалось в 04:10.
Площадь пожара составила около 80 квадратных метров. В результате ЧП никто не пострадал.
Предварительной причиной пожара называется неисправность печного отопления.
На тушение привлекалось шесть единиц техники и 21 человек личного состава.
Комментарии