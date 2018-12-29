Глава Барнаула поздравил жителей города с наступающим 2019 годом и Рождеством. Видеообращение градоначальника опубликовано на официальном сайте мэрии.
"За год наш родной Барнаул стал заметно красивее и ухоженнее. Вместе с вами мы строили дороги, приводили в порядок дворы, обустраивали дорогие нашему сердцу уголки нашей краевой столицы", — сказал глава города на фоне Молодежного театра Алтая и здания под шпилем.
Сергей Дугин поздравил барнаульцев с завершением строительства Нагорного парка и набережной у реки Обь. Градоначальник отметил, что впереди еще очень много работы, и власти надеются на поддержку жителей. В 2019 году в Барнауле продолжится строительство школ, детских садов и ремонт дорог, благоустройство дворов.
"Каким будет следующий год, во многом зависит от нас самих. В краевой столице живут трудолюбивые, талантливые и целеустремлённые люди. Город растет и хорошеет благодаря вам, уважаемые земляки. Спасибо каждому из вас за неустанный труд, любовь к родному городу, стремление сделать его еще более комфортным и ухоженным. Объединив усилия, мы обязательно этого добьемся, сможем решить самые важные задачи. Искренне желаю, чтобы 2019-й наполнил нашу жизнь радостными событиями, стал годом новых свершений, исполнения всех желаний. Успехов вам, здоровья, благополучия, счастья и добра!" — говорится в новогоднем обращении главы Барнаула.
В прошлом году Сергей Дугин поздравлял горожан на фоне Кремля, обещая им, что в 2018 году в краевой столице продолжится реализация приоритетных федеральных проектов по ремонту дорог и благоустройству. Горожан ждет строительство новых школ, реконструкция исторических объектов, а обустройство городских парков выйдет на новый уровень.
Комментарии
Не от души читает по телесуфлеру.