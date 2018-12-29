Власти Алтайского края приобрели в 2018 году 421 квартиру для детей-сирот. На это было выделено 482 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минстройтранса.
Квартиры были куплены в Барнауле, Бийске, Новоалтайске, Славгороде, Рубцовске, Топчихе, Новичихе и Камне-на-Оби. Площадь жилья — 28-35 квадратных метров, в каждой из них сделан ремонт "под ключ".
На покупку квартир было выделено 482 млн рублей, в том числе 197 млн из федерального бюджета, 282 млн — из краевого.
"В соответствии с поручением руководства региона с 2016 года жилье приобретается только в новых домах. Перед оформлением каждую квартиру осматривает специальная комиссия, в состав которой входят представители краевого Министерства, Регионального жилищного управления, Государственной инспекции Алтайского края, местных администраций, органов опеки и попечительства, а также Общероссийского народного фронта", — прокомментировал начальник Регионального жилищного управления Александр Грибанов.
В следующем году власти намерены купить не менее 400 квартир. В 2017 году было куплено 262 квартиры на 274 млн рублей. Всего же в 2013 году собственниками квартир стали почти 1,5 тысячи сирот.
В ведомстве напоминают, что встать на учет для получения жилья дети-сироты, а также граждане из их числа имеют право сразу после достижения 14-летнего возраста. Опекуну либо работникам органов опеки нужно предоставить в КГКУ "Региональное жилищное управление" необходимые документы. Кандидат на получение жилья попадает в список очередников.
Комментарии
Какой еще на фиг список очередников? В законе нет ни одного упоминания слова "очередь". Ведомству давно известно, что право на обеспечение жильем возникает у сирот по достижении 18-летнего возраста.