Володин посоветовал Меркель и Макрону не лезть в дела России

Председатель Госдумы Вячеслав Володин посоветовал лидерам Франции и Германии разобраться с правами человека в своих странах, передает ТАСС.
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу, 28 декабря, в очередной раз выступили с требованием обеспечить свободный проход через Керченский пролив и освободить украинских моряков.
Володин обратил внимание Меркель и Макрона на то, что им "следовало бы разобраться с ситуацией у себя дома" перед тем, как "давать такие комментарии в адрес других стран".
Он добавил, что, в отличие от Франции и Германии, в РФ не используют водометы, газ и резиновые пули при разгоне участников акций протеста.
"Высказывать свою озабоченность о правах человека в Крыму нужно было до референдума 2014 года, когда власти Украины запрещали там обучение детей на родном языке", — подчеркнул Володин, добавив, что сегодня в Крыму такое право обеспечено.
По его словам, в Крыму статусом государственного обладают три языка — русский, украинский, а также крымско-татарский. Политик отметил, что этого не было сделано за 23 года нахождения Крыма в составе Украины.
Кроме того, Володин предостерег Францию и Германию от вмешательства в дела России: "Что касается требования освобождения моряков — есть национальное законодательство Российской Федерации, идет следствие, решение должен вынести суд".
Председатель Госдумы отметил необходимость жить в едином правовом пространстве. Он полагает, что лидерам "двух демократических европейских стран" известно, что вмешательство "кого бы то ни было, несмотря на занимаемые должности" в правосудие является не просто недопустимым, но и "может быть предметом внимания правоохранительных органов".
"Было бы правильно думать, прежде чем делать такие заявления", — подытожил Володин.
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