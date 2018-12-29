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Семья вице-мэра Москвы под Новый год купила девять пентхаусов за 1,6 млрд

, ИА "Амител"
Общая площадь пентхаусов — более полутора тысяч квадратных метров

Фото: kavkazr.com

Родственники вице-мэра Москвы Петра Бирюкова, который курирует в столице ЖКХ и благоустройство, купили девять пентхаусов за 1,6 млрд рублей, пишет "Медуза".

Согласно декларации о доходах и имуществе Петра Бирюкова, имущества у вице-мэра и его жены не очень много. Так, сам Бирюков владеет небольшим участком земли на 15 соток, небольшим домиком и хозблоком в деревне Поповке Чеховского района Подмосковья, а его супруге Антониде принадлежит соседний участок в 25 соток.

По данным издания, члены семьи Бирюкова 22 декабря 2015 года приобрели в центральной башне столичного ЖК "Легенда Цветного" девять из десяти квартир на последних этажах с панорамным остеклением и видом на Кремль. Согласно выпискам из Росреестра, четыре квартиры достались старшей дочери чиновника — 46-летней Ирине Бирюковой, три — жене Александра, 31-летней Екатерине Бирюковой, еще две — 41-летнему сыну Александру Бирюкову. Общая площадь пентхаусов — более полутора тысяч квадратных метров.

Общая кадастровая стоимость квартир составляет более 820 млн рублей. Издание посчитало, что рыночная цена могла достигать 1,6 млрд рублей.

Комплекс возводил Capital Group. Связанные с ним компании в 2015 году стали крупнейшими подрядчиками московских программ благоустройства, которые курирует Бирюков.

По подсчетам "Медузы", за последние четыре года структуры Capital Group получили по программе "Моя улица" контракты на общую сумму почти в 21,5 миллиарда рублей.

Кроме того, как отмечается, у семьи есть огромное имение под Москвой — с особняками, гостевыми домами и конюшней.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

29.12.2018 12:13
- гость -

Дед мороз подарил. Просто нужно верить в чудо...

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29.12.2018 12:20
- гость -

Вот из-за этой шпаны в стране 20 млн. нищих!

0  0
29.12.2018 12:21
- гость -

Вот пусть им и займутся следственные органы

0  0
29.12.2018 12:37
Усы Пескова

Что тут такого необычного...

0  0
29.12.2018 12:42
- гость -

29.12.2018 12:21 Если им займутся следственные органы, то кто-то займется этими самыми следственными органами. А жить все хотят. Поэтому проще поймать невиновного, отмудохать его и повесить кражу сумочки. А в общей статистике оба варианта будут преступлениями, так зачем рыть себе яму, спрашивается, когда можно работать на галочку и погоны одновременно.

0  0
29.12.2018 12:55
- гость -

Трудно с этим не согласится, увы.

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