Причиной схода лавин в Хабаровском крае могло стать большое количество снега при резком повышении температуры, сообщает "Интерфакс".
Отмечается, что в регионе выпало очень много снега, осадки продолжаются до сих пор.
Кроме того, температура резко повысилась с 30 до 20 градусов ниже нуля. Все это могло спровоцировать сход лавин.
Напомним, что утром 29 декабря три лавины сошли в поселке Многовершинный Хабаровского края. Стихия застигла 11 человек, они оказались под снегом. Большинство из них нашли и уже извлекли из-под снега, один человек найден погибшим.
Пока циклон продолжает бушевать в регионе, из-за непогоды еще одна группа спасателей не может добраться к месту происшествия и прийти на помощь людям.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных или других работ.
Режим чрезвычайной ситуации объявлен в Николаевском районе Хабаровского края.
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