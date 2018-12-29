Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Жители Алтайского края 31 декабря и 1 января могут рассчитывать на действительно новогоднюю погоду — в регионе ожидается снег, небольшие метели, а затем приятный мороз.
Как сообщила порталу Amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых, сильные морозы остались позади.
"Впереди — постепенное потепление. 31 декабря на всей территории края пройдет снегопад небольшой и умеренной интенсивности. Ветер в ночь на 31 декабря местами по югу усилится до 16 метров в секунду, что приведет к поднятию метели. Но зато днем ветер утихнет и будет более-менее спокойно. В ночные часы температура будет колебаться от -13 до -23 градусов. Днем ожидается волна тепла и будет -4...-11 градусов", — отметила собеседница.
Непосредственно в новогоднюю ночь в крае ожидается спокойная, временами со слабым снегом погода. Ночные и дневные температуры 1 января будут колебаться в пределах -10...-20 градусов.
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