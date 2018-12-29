Жительница Алтая решила обменять труп крокодила на игровую приставку

Жительница Алтайского края Юлия К. разместила в социальной сети "ВКонтакте" объявление об обмене трупа крокодила на игровую приставку PlayStation, сообщает телеканал "360".
Женщина отметила, что продажа трупа крокодила ее интересует меньше, поскольку хотела бы обменять на игровую приставку. Сам крокодил, как рассказала продавец, прибыл из Конго.
Размером труп крокодила больше метра, отмечается в объявлении. В случае необходимости продавец готова отправить его почтой.
Она подчеркнула, что сама по образованию ветеринар. Также, судя по переписке с потенциальным покупателем, она умеет "выделывать крокодилов", но проще сразу "чучело купить".
Отмечается, что в паблике, в котором найдено данное объявление, все предложения схожие. Люди там меняются черепами крупных и мелких животных, чучелами, хвостами, крыльями, шкурками, когтями, клыками, перьями и так далее.
Комментарии
"...или отправить его почтой..." - это зря! Почта потеряет или сломает!
29.12.2018 13:57 Послал "Почтой России" два свинцовых шара, каждый три метра в диаметре. И что... один потеряли, второй сломали.