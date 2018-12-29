Фото: "Алтайский спорт"
Манеж для тренировок в Алтайском училище олимпийского резерва для подготовки Сергея Шубенкова к Олимпиаде в Токио отремонтировали в Барнауле. Осенью этого года из-за того, что объект закрыли, именитому спортсмену просто негде было заниматься в городе.
Как пишет "Алтайский спорт", спортсмены зашли в манеж ещё в воскресенье — 23 декабря. Всю неделю одновременно с тренировками легкоатлеты по новой обживали свою базу после капремонта.
Когда четыре с половиной месяца назад — это был август — выяснилось, что помещение тира краевого училища олимпийского резерва, приспособленное под тренировки легкоатлетов, из-за аварийного состояния больше эксплуатироваться не будет, Шубенков и его тренер Сергей Клевцов были в шоке. Помимо Сергея оставались без зимней квартиры и другие ведущие легкоатлеты края, так как тот же спортивный манеж АлтГТУ мало годится для их тренировок — там в безобразном состоянии беговая дорожка.
После того, как вопрос о тренировочной базе был поднят на уровень правительства Алтайского края, появились варианты спасения "тира". Положительные сдвиги начались после встречи Клевцова с заместителем губернатора края Виталием Снесарем. В проблему вник и Виктор Томенко. В итоге объект решили не сносить, а срочно ремонтировать, на это были выделены необходимые средства. Сергей Клевцов благодарен всем, кто занимался спасением тренировочной базы, в том числе и прежнему начальнику краевого управления спорта и молодёжной политики Елене Лебедевой, организовавшей визит к Виталию Снесарю. Строители зашли на объект 25 сентября.
"С ремонтом мы получили небольшой такой апгрейд (обновление с улучшением). В тире появились окна, их там никогда не было. Манеж стал немного шире, светлее и теплее, пропал дурацкий запах плесени. Это прекрасно. Надо сейчас ещё с покрытием на стадионе училища разобраться. И будет достаточная база для нормальной подготовки. Конечно, лично у меня, как у спортсмена Шубенкова, всегда были на зиму запасные варианты. Сборная страны в любой момент прикроет. В тот же Новогорск можно всегда заехать, в другие места на сборы приглашают. Но, во-первых, у нас с тренером есть чёткий тренировочный план, и его надо придерживаться, а во-вторых, в крае же есть и другие легкоатлеты, которым надо зимой тренироваться. Лично мне дома просто комфортнее: семья, друзья, тренер, лес, что немаловажно. В Барнауле можно и нужно тренироваться. Сборы — это как досадная необходимость. Когда здесь холодная погода, лежит снег — тогда мы едем в Сочи", — приводит слова Сергея Шубенкова издание.
Комментарии
А разве наших спорсменов допустят на олимпиаду??? Очевидно что нет
Ну, ежели московская лаборатория в очередной раз откажет в предоставлении проб ВАДА то конечно не поедут, но Песков пообещал...
С белым флагом?