Фото: "Алтайский спорт"
Манеж для тренировок в Алтайском училище олимпийского резерва для подготовки Сергея Шубенкова к Олимпиаде в Токио отремонтировали в Барнауле. Осенью этого года из-за того, что объект закрыли, именитому спортсмену просто негде было заниматься в городе.
Как пишет "Алтайский спорт", спортсмены зашли в манеж ещё в воскресенье — 23 декабря. Всю неделю одновременно с тренировками легкоатлеты по новой обживали свою базу после капремонта.
Когда четыре с половиной месяца назад — это был август — выяснилось, что помещение тира краевого училища олимпийского резерва, приспособленное под тренировки легкоатлетов, из-за аварийного состояния больше эксплуатироваться не будет, Шубенков и его тренер Сергей Клевцов были в шоке. Помимо Сергея оставались без зимней квартиры и другие ведущие легкоатлеты края, так как тот же спортивный манеж АлтГТУ мало годится для их тренировок — там в безобразном состоянии беговая дорожка.
После того, как вопрос о тренировочной базе был поднят на уровень правительства Алтайского края, появились варианты спасения "тира". Положительные сдвиги начались после встречи Клевцова с заместителем губернатора края Виталием Снесарем. В проблему вник и Виктор Томенко. В итоге объект решили не сносить, а срочно ремонтировать, на это были выделены необходимые средства. Сергей Клевцов благодарен всем, кто занимался спасением тренировочной базы, в том числе и прежнему начальнику краевого управления спорта и молодёжной политики Елене Лебедевой, организовавшей визит к Виталию Снесарю. Строители зашли на объект 25 сентября.
"С ремонтом мы получили небольшой такой апгрейд (обновление с улучшением). В тире появились окна, их там никогда не было. Манеж стал немного шире, светлее и теплее, пропал дурацкий запах плесени. Это прекрасно. Надо сейчас ещё с покрытием на стадионе училища разобраться. И будет достаточная база для нормальной подготовки. Конечно, лично у меня, как у спортсмена Шубенкова, всегда были на зиму запасные варианты. Сборная страны в любой момент прикроет. В тот же Новогорск можно всегда заехать, в другие места на сборы приглашают. Но, во-первых, у нас с тренером есть чёткий тренировочный план, и его надо придерживаться, а во-вторых, в крае же есть и другие легкоатлеты, которым надо зимой тренироваться. Лично мне дома просто комфортнее: семья, друзья, тренер, лес, что немаловажно. В Барнауле можно и нужно тренироваться. Сборы — это как досадная необходимость. Когда здесь холодная погода, лежит снег — тогда мы едем в Сочи", — приводит слова Сергея Шубенкова издание.
Комментарии
А разве наших спорсменов допустят на олимпиаду??? Очевидно что нет
Ну, ежели московская лаборатория в очередной раз откажет в предоставлении проб ВАДА то конечно не поедут, но Песков пообещал...
С белым флагом?
Даже с голубым не поедут, пока это жулье придерживает пробы, ссылаясь на СК.
13:41
- гость -
Даже с голубым не поедут, пока это жулье придерживает пробы, ссылаясь на СК.
Эти необучаемые снова что то мутят? Опять будет визг, что во всем виноваты пиндосы?
Ссылаются, что ведется следствие, пробы забрал СК.
Помню, они ещё не пускали вадовскоё офицерьё к спортсменам, ссылались на закрытый город и что неча тут чужим шастать. Ведь допрыгаются. Потом опять из себя обиженок строить будут.