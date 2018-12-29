Пособие по безработице предложили выплачивать из зарплат россиян

В 2019 году правительство России обсудит повышение пособия по безработице, пишут "Известия" со ссылкой на аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой и Минтруд.
Сумма выплаты увеличится, если власти решат перейти на страховую модель ее формирования.
Автором инициативы стала Федерация независимых профсоюзов. Суть идеи заключается в том, чтобы компании делали отчисления в специальный фонд, из которого граждане и будут получать пособия в случае потери работы.
Такая модель, как отмечается, позволит увеличить сумму выплаты до уровня прожиточного минимума или до 45% от заработка на последнем месте работы человека.
По данным издания, для повышения пособия в масштабах страны потребуется около 148,8 млрд рублей в год. Суммарные зарплаты всех россиян составляют порядка 36,2 трлн рублей в год. Таким образом, для повышения выплат потребуется 0,4% от зарплатного фонда. Вопрос о том, откуда будет вычитаться плата — из зарплаты работника или из компании, еще не обсуждался.
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