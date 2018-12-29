Пособие по безработице предложили выплачивать из зарплат россиян

В 2019 году правительство России обсудит повышение пособия по безработице, пишут "Известия" со ссылкой на аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой и Минтруд.
Сумма выплаты увеличится, если власти решат перейти на страховую модель ее формирования.
Автором инициативы стала Федерация независимых профсоюзов. Суть идеи заключается в том, чтобы компании делали отчисления в специальный фонд, из которого граждане и будут получать пособия в случае потери работы.
Такая модель, как отмечается, позволит увеличить сумму выплаты до уровня прожиточного минимума или до 45% от заработка на последнем месте работы человека.
По данным издания, для повышения пособия в масштабах страны потребуется около 148,8 млрд рублей в год. Суммарные зарплаты всех россиян составляют порядка 36,2 трлн рублей в год. Таким образом, для повышения выплат потребуется 0,4% от зарплатного фонда. Вопрос о том, откуда будет вычитаться плата — из зарплаты работника или из компании, еще не обсуждался.
Комментарии
процентов 30 работают за МРОТ, если пособие будет =МРОТ, то какой им смысл вообще работать и с чего бы это вдруг я должен платить бездельникам?
Конечно, нужно из зарплаты - может тогда до россиян дойдет за кого голосовать!
ну тогда за тунеядство верните статью.....
Получается,пока гражданин работает и платит налоги, то дармоеды-чиновники рады этому и содержатся на эти деньги! Если человек потерял работу и не может устроиться, то эти же чиновники перекладывают бремя содержания на дополнительные отчисления людей, которые работают! А куда идут деньги с продажи за границу нефти и газа? Может пора властным людям начать делиться?
ВСЕ деньги страны это давно деньги из зарплаты россиян , так что и менять здесь нечего .