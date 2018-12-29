Фото: irkutsk.news
Движение транспорта перекроют на двух участках дорог в Барнауле в субботу, 29 декабря, в связи с проведением новогодних праздников.
Так, с 15:00 до 19:00 нельзя будет проехать по улице Георгия Исакова от четной до нечетной стороны улицы Островского (площадь Мира).
С 17:00 до 18:00 проезд будет перекрыт по четной стороне проспекта Ленина от улицы Чеглецова до улицы Петра Сухова (ДК "Трансмаш").
Отметим и то, что закрытыми для транспорта остаются участок проспекта Социалистического от улицы Молодежной до улицы Мерзликина и подъезды к площади в районе Дворца культуры "Южный" (улица Чайковского, 21).
Маршруты объезда перекрытых улиц общественным транспортом можно посмотреть на карте (красным цветом обозначены участки перекрытия):
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