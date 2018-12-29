Многим сибирским губернаторам удалось добиться принятия бюджетов в своих регионах почти без сопротивления депутатов. К таким выводам пришел Фонд "Сибирская политика".
"Еще пару лет назад бюджетные чтения становились поводом для обострения межпартийных отношений. Возможность получить сезонные политические очки традиционно использовала оппозиция: существовало даже распоряжение лидеров ЛДПР и КПРФ, предписывающее депутатам не голосовать за бюджет. Однако в этом году ситуация изменилась во многих регионах", — сказано на сайте Фонда.
В пример проводят Новосибирскую область, где главный финансовый документ приняли во втором чтении при единогласной поддержке всего депутатского корпуса.
В Алтайском крае за принятие бюджета проголосовали и в ЛДПР, и в "Справедливой России", и часть фракции КПРФ. Против выступили только трое депутатов-коммунистов, и то не столько из-за самого бюджета, сколько из-за внутреннего конфликта во фракции.
В Омской области бюджет не поддержали семь депутатов из 43. В Кемеровской — четыре из 46 народных избранников. В Томской области — один из 41.
В Иркутской области, республиках Тыва и Алтай, Красноярском крае были выступавшие против депутаты, но побороть большинство им не удалось.
Даже в Хакасии, где "Единая Россия" не является партией большинства, бюджет приняли единогласно.
"Самые "скандальные" в бюджетных отношениях регионы — Алтайский край, Новосибирская и Омская, и Томская области утратили этот статус, демонстрируя небывалое единство всех политических сил. Смена вектора особенно бросилась в глаза в Новосибирской области, где все фракции публично поддержали бюджет на итоговой сессии. А вот пусть и малочисленный, но все-таки обозначившийся протест в Кемеровской области был зафиксирован впервые, и тем интереснее наблюдать, как на него будут реагировать власти. Эксперты также делают выводы о том, что наиболее активную оппозицию власти (пусть и ситуативно) все-таки демонстрируют только коммунисты и либерал-демократы, в то время как "Справедливая Россия", "Гражданская платформа" и "Патриоты России", по сути, дублируют функции "Единой России", — заключили в Фонде.
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