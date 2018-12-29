Суббота, 29 Декабрь, 14:40

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Нужно ли Барнаулу так много новогодних елок и на какую из них вы точно пойдете?

Спецпроекты

$ 69,52
€ 79,66
277898
Обь
29см -5

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Итоги-2018Новый год - 2019Парламент Алтайского края
Новости

Можно ли взять больничный во время карантина в детском саду

, ИА "Амител"
Карантин был введен в некоторых дошкольных учреждениях Барнаула

Фото: adi19.ru

21 декабря 2018 года в образовательных организациях Барнаула был введен карантин. В алтайском отделении Фонда социального страхования пояснили, можно ли родителям брать больничный на этот период.

Брать больничный можно. По словам управляющей ФСС Татьяны Петровой, застрахованный (работающий по трудовому договору) гражданин вправе получить пособие по временной нетрудоспособности в случаях карантина ребенка в возрасте до семи лет, посещающего дошкольную образовательную организацию.

"В случае введения карантина в детском саду листок нетрудоспособности может взять один из работающих членов семьи или опекун. Листок выдается лечащим врачом ребенка при предъявлении копии приказа дошкольной организации, где объявлен карантин", — добавила она.

Однако обращаться за больничным нужно именно в первый день карантина, поскольку назначение пособия будет производиться со дня открытия листка. Размер пособия будет зависеть от страхового стажа лица, которому выдан больничный, и его дохода за два предшествующих календарных года.

Материалы по теме

 

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< декабрь 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
14:32
МВД займется иркутским губернатором, расстрелявшим спящего медведя 0
14:24
Плата за социальный наём жилья изменится в Барнауле с нового года 0
14:12
Очевидцы: авария с участием трех автомобилей произошла в Барнауле 0
14:03
Читинские школьники учатся в классах, где вместо стекол целлофан и фанера 2
13:48
Как в Барнауле в новогодние праздники будут работать банки и почта 0
13:31
Пособие по безработице предложили выплачивать из зарплат россиян 5
13:23
Новогодние мемы, которые мы заслужили 0
13:15
Можно ли взять больничный во время карантина в детском саду 0
13:02
Жительница Алтая решила обменять труп крокодила на игровую приставку 2
12:49
Шубенкову срочно отремонтировали зал в Барнауле для подготовки к Олимпиаде 7
12:34
Лояльные депутаты: как принимали бюджеты в регионах Сибири 0
12:22
Движение перекроют 29 декабря в Барнауле из-за новогодних праздников 0
12:15
Володин посоветовал Меркель и Макрону не лезть в дела России 0
12:02
Семья вице-мэра Москвы под Новый год купила девять пентхаусов за 1,6 млрд 6
11:50
Самарский губернатор отреагировал на совет малоимущим завести огород 7
11:34
Названы причины схода лавин в Хабаровском крае, накрывших 11 человек 0
11:22
Волна тепла и приятный мороз: какой будет новогодняя ночь в Алтайском крае 0
11:11
Итоги года-2018: как в Барнауле развивается промышленность
На огромных площадях бывших фабрик разместились огромнейшие торговые залы, переживают барнаульцы
11:04
13-летний мальчик угодил под машину в Горно-Алтайске 0
11:00
"Алтайвагон" представил список актуальных вакансий на предстоящий год 2
10:48
Большое детское счастье: новогодние фотографии алтайских депутатов 0
10:33
Жители Самарской области завалили снегом вход в администрацию 7
10:23
Более 400 алтайских детей-сирот получили квартиры от государства 2
10:11
Песков раскрыл планы Путина на новогоднюю ночь 0
10:02
Более 20 человек тушили ночной пожар в барнаульском садоводстве 0
09:51
"За год Барнаул стал красивее": Дугин поздравил всех горожан с Новым годом 6
09:34
Минобороны: количество уклонистов в этом году снизилось при призыве в армию 5
09:21
Неэксплуатируемое здание подожгли в Барнауле в ночь на 29 декабря 2
09:14
Авиабилеты подорожают в России в начале 2019 года 2
09:02
Найдены четыре человека, попавшие под лавину в Хабаровском крае 0
08:39
Путин ограничил предельную сумму долга по потребительским кредитам 3
08:38
Путешественница "баба Лена" из Сибири госпитализирована в тяжелом состоянии 5
08:13
Снежная лавина накрыла 11 рабочих в Хабаровском крае 0
08:06
Какая гадость эта ваша заливная рыба: фотоподборка новогодних блюд в СССР 116
07:50
МГУ, балы и Зимний дворец: чем запомнилось правление Елизаветы Петровны 1
07:34
Как будет ходить общественный транспорт Барнаула на новогодних праздниках 0
07:19
Барнаул новогодний: чем новым украсили город к празднику 0
07:03
Элитную квартиру с сауной и высокими потолками продают в Барнауле за 11 млн 5
06:48
Как избежать похмелья в новогодние праздники 1
06:32
Главная красавица Нового года: фотографии очаровательных Снегурочек 4
06:17
Мороз, уходи: воздух в Алтайском крае 29 декабря прогреется до -12 градусов 0
06:01
Футбол, Олимпиада и драка: чем мы гордились в 2018 году 0
05:08
Apple запатентовала гнущийся в обе стороны iPhone 3
04:12
В Москве напали на рэпера Птаху 7
03:10
Завершено следствие по делу о 12-миллионной растрате в Дагестане 0
02:13
Мединский вручил Дюжеву и Мерзликину звания Заслуженных артистов 5
01:08
Закрыто первое дело после частичной декриминализации статьи об экстремизме 1
00:19
В США скончался самый старый ветеран Второй мировой войны 1
23:56
Верховный суд обязал курильщиков компенсировать вред соседям 3
23:41
Макрон и Меркель призвали Россию освободить арестованных украинских моряков 0

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.