Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Новогодние праздники пройдут для жителей Алтайского края в комфортных погодных условиях — сильных морозов в начале 2019-го в регионе не ожидается.
Как сообщила порталу Amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых, днем 31 декабря в регион придет кратковременная волна тепла и в регионе будет -4...-11 градусов.
При этом ожидаются умеренные снегопады и небольшие метели.
Впрочем, уже в ночь на 1 января в регионе похолодает. В итоге в первый день нового года температуры в Алтайском крае будут балансировать в диапазоне -10...-20 градусов.
А со второго января переходный погодный период завершится и метеоусловия стабилизируются. Ночью температура воздуха составит -18...-28 градусов, днем будет -12...-17 градусов.
"Все новогодние каникулы, во всяком случае, большинство дней, районы края будут находиться под влиянием антициклона, но давление будет не очень высокое, поэтому установится достаточно комфортная и умеренно морозная для сибиряков погода", — резюмировала собеседница.
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