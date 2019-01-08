Как в Барнауле создавали комфортную среду и что строили в 2018 году

В ушедшем году в столице Алтайского края продолжалась реализация федеральной программы "Комфортная городская среда", начатая еще в 2017 году. Что строили и какие общественные пространства ремонтировал в краевой столице — читайте в нашем материал. Более подробно узнать об этом — можно в нашем проекте.

В ходе работ в 2017 году участникам программы "Комфортная городская среда" пришлось столкнуться с трудностями, которые были учтены в 2018-м. В частности, в прошлом году проектно-сметную документацию готовили сами жители, и, соответственно, к этим проектам возникало много вопросов. С 2018-го года подготовку документов возложили на специализированные проектные институты, которые, по мнению специалистов, сделают это более профессионально.

В целом на реализацию программы "Комфортная городская среда" в Барнауле в 2018 году было предусмотрено 216 миллионов рублей. При этом 104 млн рублей было направлено на благоустройство дворов. Формирование списка проходило на основе предложений жителей и собственников домов.



Отметим также, что с 2018 года по решению властей вырос процент софинансирования со стороны жильцов, которые пожелали принять участие в программе с дополнительным перечнем работ — строительством детских и спортивных площадок, обустройством дренажной системы, строительством парковки, контейнерной площадки.



В реализацию проекта также попали дома, которые нуждались в ремонте много лет. Списки таких "убитых" дворов были составлены по итогам специальной инвентаризации, проведенной администрацией Барнаула. Однако работы здесь были проведены по минимальному стандарту — только привели в порядок асфальт и контейнерные площадки.



Всего в 2018 году было благоустроено в краевой столице 65 дворов. Контракт на ремонт получила ПСК "Индустрия", которая до этого уже много лет выполняла различные работы в сфере благоустройства в Барнауле. Совместными усилиями жителей, общественности и власти ремонт удалось завершить в срок к 1 ноября.

Всего было обустроено 18 новых парковочных зон и 22 детские площадки. На дворовых территориях размещено 195 скамеек и 202 урны, установлено 144 новых светильника.

Пешеходная Молодежная

Одним из самых интересных проектов программы стала реконструкция улицы Молодежной от проспекта Ленина до Красноармейского. Стоимость работ составила около 26 миллионов рублей. Проект специально разработал Институт архитектуры и дизайна АлтГТУ.



Всего за несколько месяцев одна из любимых улиц горожан преобразилась до неузнаваемости. В рамках проекта весь асфальт был заменен на плитку желтого, оранжевого, серого цветов. На улице Молодежной появились новые скамейки. В основном они расположились ближе к Красноармейскому и Ленина. Длинные скамейки со спинками установлены в шахматном порядке рядом с театром драмы и корпусом Алтайского государственного университета. Также появились подпорные стенки с цветочными клумбами. Мощных навесов на Молодежной не стали устанавливать, поскольку они требуют сложной эксплуатации.

Чтобы контролировать качественную реализацию проекта, была сформирована специальная комиссия, в состав которой вошли представители администрации, общественных и политических организаций, ОНФ, урбанисты. В результате тесного сотрудничества комиссии и неравнодушных жителей города "брака" при реализации проекта удалось избежать.

Все планы по реализации проекта "Комфортная городская среда" в 2018 году были реализованы в заданные сроки.

Вдоль тротуаров убрали старые деревья и на их месте высадили молодые: березы, клены, рябины и ели. Через пару лет здесь будет красивая аллея, а весной это место может стать одним из самых популярных для любителей фотосессий.

Значительно увеличилось число парковочных мест: со 100 до 160, появились велопарковки, сразу целых 10. Число скамеек и урн с 20 возросло до 140 штук, а уличных фонарей с 41 до 60 штук.



В рамках реконструкции пешеходной улицы властям города удалось решить проблему вечной лужи на пересечении проспекта Ленина и улицы Молодежной. Напомним, ранее после осадков вода скапливалась на данном перекрестке, и барнаульцы были вынуждены переходить дорогу вброд. Теперь же, после проведенных работ, можно не переживать за свою обувь.

Площадь Мира и Аллея Целинников

Площадь Мира уже давно стала одним из любимых мест отдыха жителей Ленинского района. На участке между улицами Антона Петрова, Исакова и четной и нечетной сторонами улицы Островского было обновлено освещение, высажены новые ели, а вместо старого асфальта выложена симпатичная плитка. На самой площади был отремонтирован фонтан. В ходе реконструкции чаши фонтана привели к единой геометрической форме и заменили облицовку. У фонтана появилась подсветка и разноуровневые струи воды. Поскольку площадь Мира подрядчик едва успел "сдать" в срок к 1 ноября, то оценить прелести фонтана, новые скамейки, урны и цветочные клумбы можно будет только в следующем году. Общая стоимость работ составила 14 миллионов рублей.

Нагорный парк

Нагорный парк в 2018 году пережил уже третий этап благоустройства за последние три года. До этого здесь была демонтирована старая лестница и построена новая, ставшая любимым местом для прогулок у горожан, а через год появилась еще одна лестница с набережной.

Благоустройство парка в 2018 году обошлось в 40 миллионов рублей. В общей сложности на территории парка уложили порядка 3 тысяч квадратных метров плиточного покрытия. Заасфальтирована подъездная дорога. Для удобства отдыхающих оборудовали парковки и проезды. Также рабочие провели уличное освещение, установили ограждения по террасам и в парке. Посеян газон.

Также на территории появились стоянки и площадки с элементами инфраструктуры для удобства отдыхающих и установлены новые опоры освещения. Украшением Нагорного парка стали новые скамейки, урны и высаженные молодые деревья. Предполагается, что именно в Нагорный парк будут приходить горожане, чтобы прогуляться, поиграть с детьми и отдохнуть на лужайках.

Ленинградская аллея

Аллея расположена между улицами Ленинградской и Попова в Индустриальном районе города. Общая площадь ее составляет около 5900 квадратных метров. Вокруг находятся многоквартирные дома, а также школы, детские сады, парк культуры и отдыха "Лесная сказка" — место пользуется популярностью.

Реконструкция аллеи обошлась в 8,7 миллиона рублей. В рамках благоустройства здесь появилась тротуарная плитка, обустроены опоры освещения. Кроме этого, строители высадили новые деревья и кустарники, посеяли газон.



Отметим, именно на этом объекте архитекторы применили сложные геометрические элементы, эллипсные дорожки, которых в Барнауле не было раньше.

Напомним, жителей микрорайона не все устроило в предложенных дизайн-проектах. Тогда они сами предложили свои идеи по улучшению территории. Специалисты проанализировали их, и в итоге совместными усилиями были проложены дополнительные дорожки, которые не были предусмотрены в проекте.

Сквер Химиков

Оказался самым сложным объектом в Барнауле. Здесь ремонтные работы завершались уже в середине ноября, когда выпал снег, а температура опускалась ночью до минус 20 градусов. Полностью завершить работы, а также исправить выявленные нарушения подрядчик обещает уже весной 2019-го.



Однако и проделанного было немало: рабочие уложили тротуарную плитку на пешеходных дорожках, которые, по замыслу разработчиков проекта, образуют интересный геометрический рисунок. Всего было уложено более 3 тысяч кв. метров плиточного покрытия. Организованы карманы для 44 лавочек, в едином стиле изготовлены и урны. Территория сквера хорошо освещена. По периметру установлено ограждение. Здесь также убрали аварийные деревья и провели санитарную обрезку.

Сквер Адмирала Кузнецова

Самый "скромный" из шести проектов этого года. Сквер Адмирала Кузнецова расположен на пересечении улиц Шумакова и Балтийской в Индустриальном районе. Сквер, как и площадь, находится в спальном микрорайоне, где проживает большое количество горожан. Он является важным элементом оформления Индустриального района, а также регулярным местом посещения горожан.



Общая площадь сквера составляет 4500 кв.м. Но к ноябрю и здесь провели масштабную реконструкцию: ремонт асфальтированного покрытия, устройство опор освещения, детской, спортивной площадки, установка малых архитектурных форм, посадка кустарников и деревьев, обустройство газона и цветников.



Как сообщили в администрации Барнаула, всего в ходе работ в столице края отремонтировано почти 60 тыс. кв.м дворовых проездов и 4,5 тыс. кв.м внутриквартальных проездов, 13 тыс. кв.м тротуаров.