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Барнаульцам следует быть готовыми к тому, что в новогодние выходные изменится режим работы банков и почтовых отделений.
Как сообщили в пресс-центре городской администрации, подразделения Алтайского отделения № 8644 ПАО Сбербанк осуществляют работу по обслуживанию физических лиц в новогодние праздники согласно следующему графику:
- 29 декабря — обслуживание физических лиц согласно стандартному режиму работы по понедельникам, сокращенному на один час;
- 30 декабря — обслуживание физических лиц согласно стандартному режиму работы по субботам;
- 31 декабря — обслуживание физических лиц согласно стандартному режиму работы по воскресеньям;
- 1, 2, 6 и 7 января — праздничные нерабочие дни;
- 3, 4, 5 и 8 января — обслуживание клиентов производится дежурными отделениями банка.
Региональный операционный офис "Барнаульский" Филиала № 5440 Банка ВТБ (ПАО) по адресу Барнаул, улица Малахова, 88в работает 5 января с 10:00 до 16:00.
А вот в отделениях почтовой связи выходными днями будут 1, 2 и 7 января, в эти дни обмен и доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий и выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков осуществляться не будет.
3, 4, 5, 6 и 8 января почтовые отделения будут работать в обычном режиме.
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