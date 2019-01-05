Новый год и Рождество – время чудес, исполнения желаний, уютных посиделок с семьей и друзьями и, конечно же, подарков. Обновление интерьера – прекрасный повод провести время с близкими. Только в январе 2019 года ТВК "Республика" дарит покупателям скидки на корпусную и мягкую мебель, светильники и аксессуары для дома. Разнообразие предметов интерьера и отсутствие предновогодней спешки сделают процесс покупок комфортным.
Торгово-выставочный комплекс "Республика" предлагает самый широкий в Барнауле ассортимент мебели и товаров для ремонта. ТВК находится на пр. Космонавтов, д. 6г, на территории имеется большая парковка. Для удобства покупателей на третьем этаже расположен фудкорт и бесплатная детская игровая зона. Подробнее о текущих акциях смотрите на сайте.
ТВК "Республика"
г. Барнаул, пр-т Космонавтов, 6г
Режим работы: ежедневно с 10:00 до 20:00
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