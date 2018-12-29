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Плата за социальный наём жилья изменится в Барнауле с нового года

, ИА "Амител"
Малоимущие от платы освобождены

Фото: kvadmetry.ru

С 1 января 2019 года в Барнауле изменится размер платы за наём жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда. Об этом сообщает комитет жилищно-коммунального хозяйства города.

Размер платы за наём составит от 7,61 до 11,41 руб. за один квадратный метр жилого помещения.

Плата была изменена из-за появления новых методических рекомендаций Минстроя России. Она рассчитывается из показателей качества, благоустройства и месторасположения жилого помещения.

В администрации города подчеркивают, что малоимущие граждане, занимающие жилые помещения по договорам социального найма, и наниматели муниципальных квартир, расположенных в аварийном жилищном фонде, освобождаются от внесения платы за наём.

Дополнительную информацию по данному вопросу можно получить у специалистов комитета жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула по телефонам 37-05-22, 37-05-14.

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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