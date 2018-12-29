Председатель Алтайского краевого Заксобрания Александр Романенко поздравил жителей региона с наступающим Новым годом.
"Дорогие земляки! Сердечно поздравляю вас с праздником! Будьте здоровы, любимы и, конечно, счастливы! В ожидании Нового года и Рождества — традиционных семейных праздников — особенно остро чувствуешь, как важно уважать друг друга, заботиться и беречь близких. Так пусть же в каждом доме будет место любви, пониманию и заботе. И пусть во всех нас живет вера в добро и исполнение заветных желаний", — сказал он.
Александр Романенко напомнил, что в уходящем году были и тревоги, и надежды, разочарования и радости.
"Но я хочу, чтобы в нашей памяти осталось только самое доброе, самое светлое. Мы строили и ремонтировали дома, школы и больницы. Вместе мы заботились о старшем поколении, радовались успехам детей. Мы растили урожай: здесь, несмотря на погоду, нам тоже есть чем гордиться", — сказал Романенко.
2018-й он назвал годом выборов: регион выбирал президента и губернатора.
"Какие бы сложности или переживания не принес уходящий год, принято расставаться с ним с легким сердцем. Так давайте откроем свои сердца для веры в счастливое будущее, которое, уверен, ждет нас впереди!" — подчеркнул главный депутат Алтайского края.
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