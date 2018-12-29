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Путин популярнее, чем боец, футболист и директор совхоза вместе взятые

, ИА "Амител"
О нем пользователи говорили в несколько раз больше, чем о звездах мирового спорта

Фото: 24smi.org

Президент России Владимир Путин стал самой обсуждаемой личностью по итогам 2018 года, пишет "URA.RU" со ссылкой на данные соцсети "ВКонтакте".

Аналитики "ВКонтакте" насчитали 9 млн упоминаний Путина в публичных записях и комментариях, сообщили в пресс-службе соцсети.

На втором месте оказался действующий чемпион UFC (Абсолютный бойцовский чемпионат) Хабиб Нурмагомедов (3,9 млн), а на третьем — футболист ФК "Барселона" Лионель Месси (2,8 млн).

В десятку также попали президент США Дональд Трамп (9-е место и 1,5 млн упоминаний) и директор ЗАО "Совхоз им. Ленина" Павел Грудинин (10-е место и 1,3 млн упоминаний).

Самым обсуждаемым событием 2018 года стал чемпионат мира по футболу (2,8 млн), на миллион упоминаний меньше получили Зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане. Третью строчку заняла тема из другой сферы — повышение пенсионного возраста (1,2 млн упоминаний). Высокий резонанс вызвали также пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове (1,1 млн), блокировка Telegram (1 млн) и выборы президента РФ (508 тысяч).

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

29.12.2018 15:48
- гость -

Стал самым самым, а вот повод то хорош?

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