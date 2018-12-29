Президент России Владимир Путин стал самой обсуждаемой личностью по итогам 2018 года, пишет "URA.RU" со ссылкой на данные соцсети "ВКонтакте".
Аналитики "ВКонтакте" насчитали 9 млн упоминаний Путина в публичных записях и комментариях, сообщили в пресс-службе соцсети.
На втором месте оказался действующий чемпион UFC (Абсолютный бойцовский чемпионат) Хабиб Нурмагомедов (3,9 млн), а на третьем — футболист ФК "Барселона" Лионель Месси (2,8 млн).
В десятку также попали президент США Дональд Трамп (9-е место и 1,5 млн упоминаний) и директор ЗАО "Совхоз им. Ленина" Павел Грудинин (10-е место и 1,3 млн упоминаний).
Самым обсуждаемым событием 2018 года стал чемпионат мира по футболу (2,8 млн), на миллион упоминаний меньше получили Зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане. Третью строчку заняла тема из другой сферы — повышение пенсионного возраста (1,2 млн упоминаний). Высокий резонанс вызвали также пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове (1,1 млн), блокировка Telegram (1 млн) и выборы президента РФ (508 тысяч).
Комментарии
Стал самым самым, а вот повод то хорош?