Супруга президента США Мелания Трамп стала объектом насмешек пользователей Сети после возвращения из поездки в Ирак и Германию, сообщает телеканал "360" со ссылкой на ABC News.
Pres. Trump and first lady Melania Trump arrive at Joint Base Andrews after unannounced visit to Iraq and Germany. https://t.co/vQJCmzspqn pic.twitter.com/3jANVwjVHA— ABC News (@ABC) 27 декабря 2018 г.
Причиной стали штаны супруги американского лидера. Некоторые пользователи назвали их "невидимыми". Видеозапись возвращения президентской четы опубликовал телеканал в своем Twitter.
Некоторые увидели сходство образа Мелании с одеждой эльфов из мультфильмов и комедийных фильмов.
Buddy-inspired #MelaniaTrump #trump #Melania #elf pic.twitter.com/3LN38y6eBg— Sarah (@sarington) 28 декабря 2018 г.
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