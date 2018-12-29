Два человека погибли при сходе лавин в Хабаровском крае

При сходе лавин в Хабаровском крае два человека погибли, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на представителя регионального главка МЧС.
Трагедия произошла в субботу утром. На штольне открытого типа горнодобывающего предприятия в поселке Многовершинный сошли три лавины. Одна из них заблокировала дорогу, еще две накрыли людей.
Под завалами оказались десять человек. Восемь из них нашли, среди них был один погибший. Состояние остальных оценивается как тяжелое. Позже один из спасенных скончался в больнице.
Сейчас на месте завала работают около 50 сотрудников предприятия. Техника на место схода лавин пробиться не может, поскольку глубина снега там превышает два метра.
Воспользоваться вертолетом также невозможно из-за бушующего циклона.
СК возбудил дело по статье "Нарушение правил безопасности". В районе ввели режим ЧС.
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