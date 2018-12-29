The Washington Post рассказал о психологическом воздействии Главного управления Генштаба Вооруженных сил России (бывшее название — Главное разведывательное управление), пишет "URA.RU".
По данным американского издания, психологическое воздействие со стороны ГРУ оказывалось на членов Конгресса в 2015 году по вопросу Украины.
"Сенаторы и конгрессмены США! Сегодня ситуация в Украине крайне тяжелая. Украина находится в состоянии войны… Уровень коррупции в Вооруженных силах Украины огромен. Высокопоставленный офицер продает оружие террористам", — пишет The Washington Post со ссылкой на электронное письмо, которое сенаторы получили в феврале 2015 года.
Отмечается, что данное письмо было написано из войсковой части, расположенной в Московской области. Сенаторов, которые получили письмо, выбирали по алфавиту.
"Это было первое известное, хотя и несколько грубое усилие главного психологического подразделения ГРУ по оказанию влияния на политиков США", — пишет The Washington Post.
Комментарии
Почти все российские офицеры - это Кашперовские или Чумаки! Всмотритесь в них внимательно - они же даже с их лицами!