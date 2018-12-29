Шойгу назвал российскую армию самой современной и боеспособной

Министр обороны России Сергей Шойгу в своем новогоднем поздравлении для военнослужащих, опубликованном в официальной газете Вооруженных сил РФ "Красная звезда", назвал армию страны самой современной и боеспособной.
"Наша армия остается самой современной и боеспособной, что дает твердую гарантию независимости и безопасности страны", — говорится в поздравлении Шойгу.
Он отметил, что в 2018 году в российскую армию поступили новейшие образцы вооружения, подготовка войск усовершенствовалась, произошли улучшения в части социального обеспечения военнослужащих.
Ранее Шойгу сообщил, что в 2018 году Вооруженные Силы страны получили свыше 1,5 тысячи образцов вооружения и более 80 тысяч единиц техники.
По словам члена-корреспондента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константина Сивкова, по боеспособности войск Россия превосходит НАТО.
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